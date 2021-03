Panchina d'Oro, Gasperini centra il bis: secondo riconoscimento consecutivo (Di martedì 30 marzo 2021) Gian Piero Gasperini centra il bis. E non si tratta di Champions League (in campionato la sua Atalanta insegue la terza qualificazione consecutiva), ma di Panchina d'Oro: dopo il premio ricevuto il 3 ... Leggi su gazzetta (Di martedì 30 marzo 2021) Gian Pieroil bis. E non si tratta di Champions League (in campionato la sua Atalanta insegue la terza qualificazione consecutiva), ma did'Oro: dopo il premio ricevuto il 3 ...

