Diritti Tv: Lega A, offerta Sky di 87,5 mln seppur migliorata non è stata approvata (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – L'Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi con la partecipazione in collegamento video di tutte le 20 Associate. Si è proceduto alla votazione sull'offerta di Sky per il pacchetto 2 dei Diritti audiovisivi domestici per il triennio 21/24 (3 partite in esclusiva su DTH e DTT e co-esclusiva su OTT) che, pur migliorata di 17,5 milioni all'anno (87,5 milioni per stagione) non è stata approvata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

