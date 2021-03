“Cosa succede dopo Pasqua” Covid | misure e colori | l’anticipazione di Pierpaolo Sileri

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 marzo 2021) La settimana si è aperta con più di mezza Italia in zona rossa nelle giornata che precedono la stretta nazionale di: dal 3 al 5 aprile, infatti, le regole della fascia rossa saranno in vigore per tutto il paese., come ha spiegato il premier Mario Draghi, semaforo verde alla riapertura della scuola – fino alla prima media – anche in zona rossa. Ad oggi, le norme più restrittive riguardano Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, Toscana, Valle D’Aosta e Calabria. La Puglia, con un’ordinanza già in vigore e valida fino al 6 aprile ha adottato il regime da ‘zona rossa rafforzata’ con orari ridotti, in particolare, per alcuni dei negozi a cui è consentita l’apertura nel corso della giornata. Da martedì 30 marzo il Lazio passerà dalla zona rossa a quella ...