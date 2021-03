Sondaggi politici elettorali oggi 25 marzo 2021: Conte è ancora il leader più amato con il 61% dei consensi. Bene Speranza e Meloni, Renzi il meno gradito (Di giovedì 25 marzo 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 25 marzo 2021 Sondaggi politici elettorali oggi – Nonostante non sia più premier, Conte resta il leader più gradito: è quanto emerso dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Ipsos per il programma Di Martedì. Secondo l’istituto presieduto da Nando Pagnoncelli, infatti, Giuseppe Conte ottiene il 61% dei consensi, mentre il secondo classificato, il ministro della Salute Speranza, si ferma al 41 per cento. Subito dopo c’è la leader di Fratelli d’Italia, prima tra i leader di centrodestra, ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 marzo 2021)25– Nonostante non sia più premier,resta ilpiù: è quanto emerso dagli ultimielaborati da Ipsos per il programma Di Martedì. Secondo l’istituto presieduto da Nando Pagnoncelli, infatti, Giuseppeottiene il 61% dei, mentre il secondo classificato, il ministro della Salute, si ferma al 41 per cento. Subito dopo c’è ladi Fratelli d’Italia, prima tra idi centrodestra, ...

Advertising

fattoquotidiano : Giuseppe Conte resta il più apprezzato dagli italiani secondo questi ultimi sondaggi [Leggi tutti i dati] - petergomezblog : Sondaggio Ipsos per dimartedì sul gradimento dei leader politici: Conte in testa con il 61%. speranza secondo al41%… - Adnkronos : Sondaggi politici: #Conte leader ad alto gradimento - Eposmail : RT @ElioLannutti: Sondaggi, il gradimento dei leader politici: Conte in testa con il 61%. Il condono di Draghi? Per la maggioranza (40%) è… - AntoTavolieri : Faccia di pietra a picco nei sondaggi. Dura minga..... -