Marta Novello, il 15enne le ha dato 20 coltellate: “Mi spiace, non volevo farle del male” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo una notte in silenzio, il 15enne che ha accoltellato Marta Novello 20 volte ha iniziato a parlare: pare sia dispiaciuto. “Sono disperato” ha detto il quindicenne, accusato di aver dato ben 20 coltellate a Marta Novello (di 11 anni più grande di lui). “Ditemi come sta Marta, io non volevo farle del male”. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo una notte in silenzio, ilche ha accoltellato20 volte ha iniziato a parlare: pare sia dispiaciuto. “Sono disperato” ha detto il quindicenne, accusato di averben 20(di 11 anni più grande di lui). “Ditemi come sta, io nondel”. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

