Usa | Powell | ' La ripresa sembra rafforzarsi | la Fed la sosterrà'

'La ripresa si è mossa più velocemente del previsto e sembra rafforzarsi', aggiungeQuesta l'analisi è del presidente della Fed (Banca centrale),. Il suo rapporto è contenuto negli estratti del discorso che domani terrà in audizione al Congresso. Secondo il numero 1 dell'...Jerome Powell ha ammonito sui rischi del bitcoin, valuta non supportata da niente e che non è sostituto del dollaro né riserva di valore.La ripresa è "lungi dall'essere completa" e la Federal Reserve continuerà a offrire all'economia "il sostegno necessario per tutto il tempo necessario". Lo assicura il presidente della Fed, Jerome P..