Svezia | senti Ibrahimovic | “Qui per merito | scelto il meglio per la Nazionale”

(Di lunedì 22 marzo 2021) Zlatan, dopo aver segnato uno dei goal del Milan nella vittoriosa trasferta di Firenze contro la Fiorentina, ha abbracciato nuovamente la maglia delladella, rappresentativa impegnata nelle prossime qualificazione al Mondiale che si disputerà in Qatar nel 2022. Al fianco del CT Janne Andersson, il fuoriclasse svedese ha parlato delle vecchie polemiche con il Commissario Tecnico della compagine nordica e del futuro. Ecco le sue dichiarazioni: “Con il ct ci siamo incontrati per la prima volta dal vivo, da soli in una stanza, e abbiamo parlato di tutto. È stato un incontro positivo in cui ci siamo confrontati e alla fine abbiamoquello che eraper la. Sappiamo entrambi cos’èper lae ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Svezia senti

Metropolitan Magazine

Nel frattempo, anche laha deciso di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca . Lo riporta il Guardian. L'Agenzia della sanità svedese ha spiegato che si tratta di una "misura ...In trentasei anni di attività ne ha creati a centinaia, oltre a 19 orchestre di ghiaccio e 11 sale da concerto a forma di igloo in luoghi che vanno da Luleå, in, fino alle Alpi italiane. ...MILANO – Zlatan Ibrahimovic, nella giornata di oggi, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Svezia. Ecco le parole del rossonero Sull’incontro a Milan con il ct Andersson – “ E’ stato un ...29 L’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha parlato in conferenza stampa al fianco del ct della Svezia Janne Andersson del suo ritorno in Nazionale e del suo presente e futuro, prima di commuove ...