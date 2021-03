Coma Cose | ospiti della puntata del 21 marzo di “Domenica In”

(Di domenica 21 marzo 2021) Isaranno oggi 21tra glidi “In” a partire dalle 14:00 su Raiuno. Il duo milanese composto da Francesca “California” Mesiano e Fausto “Lama” Zanardelli nel salotto di Mara Venier presenterà il nuovo singolo “Fiamme Negli Occhi”, brano classificatosi al 20° posto e che anticipa il nuovo album “Nostralgia” in uscita il prossimo 16 aprile. Fausto (già con un passato nella musica) e Francesca (ex dj) sono entrambi commessi in un negozio di abbigliamento, e decidono di intraprendere la carriera musicale nel 2017 con la pubblicazione dell’Ep “Inverno Ticinese” contenente una delle prime hit del duo Jugoslavia. Il primo album è Hype Aura del 2019, anno nel quale debuttano anche al concerto del primo maggio., a ...

Per lo spazio dedicato al 'Festival di Sanremo' , Mara ospiterà i cantanti Bugo , i, Madame e Ghemon . Matilda De Angelis , co conduttrice della prima puntata della kermesse canora, sarà ...Tra le sorprese dell'ultimo Festival sicuramente i, coppia sul palco ma anche nella vita ed autori di un brano molto ascoltato in radio. Spazio poi anche a Ghemon , artista dotato di ...Il duo Coma_Cose è una coppia nella musica e nella vita . Formato da Fausto Lama , nome d’arte di Fausto Zanardelli , e Francesca ...Condividi su Martedì 23 marzo 2021 va in onda su Rai 1 la serie tv Leonardo di cui vi proponiamo 10 cose da sapere. La serie è composta da quattro puntate, ognuna con due episodi. Viene seguita la vit ...