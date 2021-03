Falsi vaccini e farmaci anti-Covid in vendita sul web, oscurati 14 siti (Di sabato 20 marzo 2021) AGI - Presunti vaccini e farmaci contro il Covid in vendita sul web: un'operazione dei Nas di vigilanza telematica contro il cybercrime farmaceutico, condotta di concerto con il Ministero della Salute, ha portato all'oscuramento di 14 siti collocati su server esteri e con riferimenti di gestori non individuabili, sui quali venivano effettuate la pubblicità e l'offerta in vendita, anche in lingua italiana, di svariate tipologie di medicinali molte delle quali connesse anche con l'emergenza pandemica da Covid-19. Nella "vetrina virtuale" di uno di questi siti, strutturato in modo simile a una piattaforma di ecommerce, oltre a essere promosse e pubblicizzate svariate tipologie di beni prodotti e/o distribuiti da terzi, tra cui anche molti afferenti al ... Leggi su agi (Di sabato 20 marzo 2021) AGI - Presunticontro ilinsul web: un'operazione dei Nas di vigilanza telematica contro il cybercrime farmaceutico, condotta di concerto con il Ministero della Salute, ha portato all'oscuramento di 14collocati su server esteri e con riferimenti di gestori non individuabili, sui quali venivano effettuate la pubblicità e l'offerta in, anche in lingua italiana, di svariate tipologie di medicinali molte delle quali connesse anche con l'emergenza pandemica da-19. Nella "vetrina virtuale" di uno di questi, strutturato in modo simile a una piattaforma di ecommerce, oltre a essere promosse e pubblicizzate svariate tipologie di beni prodotti e/o distribuiti da terzi, tra cui anche molti afferenti al ...

