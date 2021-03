(Di sabato 20 marzo 2021) Serena Rossi Nella serata di ieri,19, su Rai1 Canzone Segreta ha conquistato .000 spettatori pari all’% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin – A Grande Richiesta ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 The Good Doctor 4 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Titolo V ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Quarto Grado ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%).TV Access Prime Time Su Rai1 Soliti ...

Advertising

Unf_Tweet : - fabiofabbretti : #CanzoneSegreta cala alla seconda ma tiene botta con 4 milioni di spettatori (17.4% di share). Stabili le repliche… - CorriereCitta : Ascolti Tv venerdì 19 marzo 2021: Canzone segreta, Ciao Darwin, Crozza, The Good Doctor, dati Auditel e share - tuttotv_info : RT @tuttotv_info: #AscoltiTV ??#isola , la seconda puntata cala ma regge bene col 17,88% IL CONFRONTO: la seconda puntata di #GFVIP 5 (al ra… - Giusepp92635258 : RT @tuttotv_info: #AscoltiTV ??#isola , la seconda puntata cala ma regge bene col 17,88% IL CONFRONTO: la seconda puntata di #GFVIP 5 (al ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Venerdì

Corriere di Taranto

Tv19 marzo 2021. Vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive ...E lo fa dopo gli ottimidella scorsa settimana, premio ormai consueto per un show sempre al passo con questi strani tempi. Maurizio Crozza arriva dunque, come ognisera in prima ...