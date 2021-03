Questi dati sull’assistenza sanitaria dei parlamentari sono del 2010 (Di venerdì 19 marzo 2021) Il 14 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che contiene questo testo: «Non so se sapete ma tutti i deputati hanno un’assistenza privata finanziata da Montecitorio. Cioè noi rimborsiamo le spese sanitarie non solo a 630 onorevoli, ma anche a 1109 loro familiari. E sai quanto hanno speso quest’anno? La cifretta bella di 10 milioni e 117mila euro. Che a testa fa 6000 euro. Posso fare un appello? Lo possiamo eleggere un po’ più sani? Perché dalle cifre devono essere una banda di debilitati cronici. Una serra di moribondi. Un crogiuolo di mezze seghe graciline». Questa notizia risale al 2011 ed è stata pubblicata senza un chiaro riferimento temporale che permetta al lettore di capire quanto il fatto si è verificato. Partiamo dai dati citati nel post oggetto della nostra verifica. Non si riferiscono al 2021, ma a undici anni fa. L’11 aprile 2011 la ... Leggi su facta.news (Di venerdì 19 marzo 2021) Il 14 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che contiene questo testo: «Non so se sapete ma tutti i deputati hanno un’assistenza privata finanziata da Montecitorio. Cioè noi rimborsiamo le spese sanitarie non solo a 630 onorevoli, ma anche a 1109 loro familiari. E sai quanto hanno speso quest’anno? La cifretta bella di 10 milioni e 117mila euro. Che a testa fa 6000 euro. Posso fare un appello? Lo possiamo eleggere un po’ più sani? Perché dalle cifre devono essere una banda di debilitati cronici. Una serra di moribondi. Un crogiuolo di mezze seghe graciline». Questa notizia risale al 2011 ed è stata pubblicata senza un chiaro riferimento temporale che permetta al lettore di capire quanto il fatto si è verificato. Partiamo daicitati nel post oggetto della nostra verifica. Non si riferiscono al 2021, ma a undici anni fa. L’11 aprile 2011 la ...

