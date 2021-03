Un nuovo studio su come il muscolo si auto-ripara

(Di giovedì 18 marzo 2021) Studiandole diverse linee di cellule staminali pluripotenti costruiscono il, i ricercatori hanno scoperto per la prima voltai meccanismi epigenetici possono essere attivati ??per accelerare la crescita delle cellule muscolari in diversi stadi di differenziazione delle cellule staminali. I risultati sono stati pubblicati su Science Advances. “Gli approcci basati sulle cellule staminali che hanno il potenziale per aiutare la rigenerazione e la crescita muscolare migliorerebbero la qualità della vita per molte persone, dai bambini nati con malattie muscolari congenite alle persone che stanno perdendo massa muscolare e forza a causa dell’invecchiamento”, ha detto Shankar Subramaniam, illustre professore di bioingegneria, informatica e ingegneria e medicina cellulare e molecolare presso l’UC San Diego e ...

