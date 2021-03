Kappa, nel 2020 spesi 38 milioni in sponsorizzazioni (Di giovedì 18 marzo 2021) Il gruppo BasicNet S.p.A. ha pubblicato i risultati per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. La società fondata da Marco Boglione è nota per operare nel settore dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori con i marchi Kappa, Robe di Kappa, K-Way, Superga, Briko, Jesus Jeans, Sabelt e Sebago. Un anno inevitabilmente segnato dall’emergenza Coronavirus, e L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) Il gruppo BasicNet S.p.A. ha pubblicato i risultati per l’esercizio chiuso al 31 dicembre. La società fondata da Marco Boglione è nota per operare nel settore dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori con i marchi, Robe di, K-Way, Superga, Briko, Jesus Jeans, Sabelt e Sebago. Un anno inevitabilmente segnato dall’emergenza Coronavirus, e L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Kappa, nel 2020 spesi 38 milioni in sponsorizzazioni: Il gruppo BasicNet S.p.A. ha pubblicato i r… - CalcioFinanza : BasicNet - società di cui fa parte il brand #Kappa - ha investito 38 milioni in sponsorizzazioni nel 2020… - kappa_k2 : @conradbresciani @FrancescaMacali @Corriere Non si tratta di indagare sulla moralità dei clienti, ci sono sentenze… - enzogoku69 : @N1926NA @oCafon85 Lo sponsor maglie resterà invariato, su quello tecnico si fanno valutazioni anche perché comunqu… - kappa_k2 : @conradbresciani @FrancescaMacali @Corriere Giusta precisazione, anche se non si può fare esattamente ciò che si ri… -