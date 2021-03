Migliori marcatori Champions League | le classifiche all-time

(Di mercoledì 17 marzo 2021): quali giocatori hanno segnato più goal e quali hanno fatto più reti con una squadra? Leall-Cristiano Ronaldo domina la classifica deidi sempre in. Sono 134 le reti totali messe a segno da CR7 con le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus. Al suo inseguimento, ma staccato di 14 lunghezze, il suo rivale di sempre Lionel Messi, portatosi a 120 centri. Completa il podio il polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski, che con 72 goal ha superato l’ex attaccante di Real Madrid e Schalke 04 Raúl González Blanco, fermatosi a 71 reti in carriera nel massimo torneo continentale. Alle sue spalle troviamo l’attaccante francese ...

Advertising

CuoreIschitano : Questi i migliori marcatori del Napoli 2020/2021 in SerieA ??Sul podio c'è Lorenzo Insigne a quota 13 reti, segue… - BasketBrindisi : Darius Thompson continua la sua scalata ?????? Il play anche nella Top 10 dei migliori marcatori di sempre di Brindis… - supportersmagaz : A fine primo tempo al Palaverde la @FortitudoBO103 è avanti 41-44 contro @treviso_basket. Migliori marcatori Arador… - ilRomanistaweb : ?? Il Parma in cifre Gervinho ko: con Karamoh e Mihaila uno tra Pellè, Zirkzee, Man e Brunetta. I migliori marcato… -

Ultime Notizie dalla rete : Migliori marcatori

Goal.com

Nel 1960 e nel 1961 vincerà la classificadel campionato ungherese e nel 1962, anche se ... Gerson e Tostao mentre per Garrincha pare evidente che lo smalto dei tempisia ormai solo ...... 7° Miglior piazzamento : vicecampione (2020) Passata stagione : finale (S contro Bayern) Highlights: Barcelona - Paris 1 - 4 Questa stagione Bilancio : V5 P1 S2 GF17 GS7: Neymar, ...Nuovo appuntamento con la classifica marcatori ponderata di Premier League, Liga e Champions League che si propone di valutare il peso di un gol a seconda dell’importanza rispetto al risultato nel mom ...La Reyer Venezia si è qualificata per i quarti di finale della EuroCup. Le venete hanno sconfitto per 72-63 le polacche dell'InvestInTheWest ENEA Gorzow al termine di una partita che la squadra di Gia ...