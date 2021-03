METEO Italia. Maltempo invernale più forte in arrivo: pioggia, vento e neve (Di mercoledì 17 marzo 2021) METEO SINO AL 23 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’Italia è sotto tiro di correnti fredde artiche che hanno riportato condizioni METEO invernali, con anche nevicate fino a quote basse per il periodo. Il flusso freddo è veicolato lungo il bordo orientale dell’anticiclone atlantico, che ha puntato verso nord in direzione dell’Islanda. I ritorni d’inverno a marzo non sono certo una rarità, anche nella seconda parte del mese. Ora il flusso artico assumerà una traiettoria più occidentale, espandendosi in direzione della Penisola Iberica e favorendo la genesi di una zona di bassa pressione tra i mari Italiani ed il Mediterraneo Occidentale. L’area depressionaria si sposterà verso est, approfondendosi ulteriormente in direzione dell’Italia, dove interagirà con masse d’aria più miti afromediterranee. Un ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 17 marzo 2021)SINO AL 23 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’è sotto tiro di correnti fredde artiche che hanno riportato condizioniinvernali, con anche nevicate fino a quote basse per il periodo. Il flusso freddo è veicolato lungo il bordo orientale dell’anticiclone atlantico, che ha puntato verso nord in direzione dell’Islanda. I ritorni d’inverno a marzo non sono certo una rarità, anche nella seconda parte del mese. Ora il flusso artico assumerà una traiettoria più occidentale, espandendosi in direzione della Penisola Iberica e favorendo la genesi di una zona di bassa pressione tra i marini ed il Mediterraneo Occidentale. L’area depressionaria si sposterà verso est, approfondendosi ulteriormente in direzione dell’, dove interagirà con masse d’aria più miti afromediterranee. Un ...

