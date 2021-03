Don Biancalani disapprova il migrante arrestato per furto, ma dà la colpa a Salvini (Di martedì 16 marzo 2021) Bisogna rendersi conto che c'è un'umanità abbandonata sui territori, abbandonata da un sistema di accoglienza che la stessa Lega ha voluto con la legge Bossi-Fini, dice il prete pistoiese L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 16 marzo 2021) Bisogna rendersi conto che c'è un'umanità abbandonata sui territori, abbandonata da un sistema di accoglienza che la stessa Lega ha voluto con la legge Bossi-Fini, dice il prete pistoiese L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

matteosalvinimi : Un immigrato accolto nel centro di Vicofaro (gestito da don Biancalani), ha aggredito e rapinato una donna in pieno… - LegaSalvini : FIRENZE, SALVINI: “UN IMMIGRATO OSPITE DI DON BIANCALANI HA AGGREDITO E RAPINATO UNA DONNA, ORA BASTA!” IL CORRIER… - SusannaCeccardi : Ancora una volta dobbiamo sottolineare come un migrante ospitato a Vicofaro sia collegato ad un grave episodio di v… - erbert76 : RT @SecolodItalia1: Un gambiano ospite di Don Biancalani aggredisce e rapina una donna. Il bottino trovato in chiesa - 9091campioni : RT @francescatotolo: Refurtiva rintracciata nella canonica di don Biancalani: arrestato immigrato gambiano che aveva rapinato in modo viole… -