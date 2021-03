AstraZeneca sospeso, cosa succede a chi ha già fatto la prima dose di vaccino? (Di martedì 16 marzo 2021) Aifa ha sospeso il vaccino di AstraZeneca. cosa deve aspettarsi chi ha già ricevuto la prima dose? La copertura è sufficiente? Il richiamo potrà avvenire con un altro preparato?Gli scenari possibili in attesa del parere dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco Leggi su corriere (Di martedì 16 marzo 2021) Aifa haildideve aspettarsi chi ha già ricevuto la? La copertura è sufficiente? Il richiamo potrà avvenire con un altro preparato?Gli scenari possibili in attesa del parere dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco

Advertising

Giorgiolaporta : Se #Germania, #Francia e #Spagna non avessero sospeso il #vaccino #AstraZeneca, l'#AIFA avrebbe mai detto nulla? Le… - reportrai3 : Aifa ha sospeso in via precauzionale, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA, l'utilizzo del vaccino AstraZeneca in… - you_trend : @Aifa_ufficiale L'AIFA precisa che si tratta di una misura precauzionale in attesa dei pronunciamenti da parte dell… - TG24info : #Focus – Covid, i motivi per cui è stato sospeso il vaccino AstraZeneca - - outof__thebox : @PiemonteInforma Con cosa state vaccinando gli insegnanti oggi visto che astrazeneca è sospeso? Se Pfizer/moderna,… -