Come funziona PainChek, l'app che misura il dolore (Di domenica 14 marzo 2021) Secondo il rapporto OMS e ADI (Alzheimer's Disease International) del 2016 la demenza, nelle sue molteplici forme, è stata definita "una priorità mondiale di salute pubblica". Le donne hanno un'aspettativa di vita più alta rispetto agli uomini, anche se col progredire dell'età hanno una prevalenza maggiore della condizione di demenza. Per quel che riguarda invece i caregiver, anche in questo caso si tratta soprattutto di donne (mogli e figlie in primis, che ospitano il malato in casa). E, su di loro, l'impatto del carico assistenziale è notevole: non solo in termini di salute fisica e psicologica, ma anche economici (dato che spesso devono cambiare la loro vita lavorativa). Sull'altro piatto della bilancia c'è la tecnologia. Una start-up australiana ha creato una app, chiamata PainChek, che consente di utilizzare l'intelligenza artificiale per valutare e ...

