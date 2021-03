Arsenal | Mikel Arteta di nuovo sotto esame

(Di domenica 14 marzo 2021) Dall’arrivo disulla panchina dell’, i Gunners hanno mostrato momenti buoni alternati ad altri meno buoni. Le vittorie di Fa Cup e Community Schield hanno si rimpolpato la bacheca trofei dei londinesi, ma non hanno ancora decretato il salto di qualità definitivo. Se infatti dovessimo dire che l’sia una squadra da primo posto diremo una non verità. Le potenzialità ci sono ma sono poco sfruttate. Lo dimostrano anche le ultime gare, come ad esempio quella di Europa League contro l’Olympiakos. Lì solo dopo un’ora orrenda dal punto di vista tattico, l’è riuscito a rialzarsi con le reti di Gabriel ed Elneny.– Tottenham Hotspur 14 marzo 2021 ore 16:30 Cosa manca all’diper diventare ...

Advertising

HarshGooner : Mikel Arteta in Arsenal pressers. - MatteoDiGiovan8 : rivedevo gli highlights dell’Arsenal, fresco proprio Mikel, vero @RaffaeleDeSa ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal Mikel

DerbyDerbyDerby

Proprio i Red Devils , oltre che l 'diArteta , avrebbero messo nel mirino il giocatore, il cui cartellino vale attualmente circa 50 milioni di euro. Questa è una prima offerta da parte ...Praticamente tutti i numeri 10 del Barça! Sull'diArteta Rispetto al campionato, l'è un'altra squadra in Europa League. Abbiamo superato molto facilmente la fase a gironi e ora ...Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, è ancora sotto esame, quella decima posizione in Premier League pesa moltissimo per la società londinese.Quanto Arsenal e Tottenham si incrociano in un rettangolo di gioco, non si può parlare di un semplice derby tra due squadre opposte. Gunners e Spurs, infatti, si giocano soprattutto la rivalità in ter ...