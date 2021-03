Amanda Gorman, problemi con i suoi traduttori europei: “Troppo bianchi” per la poetessa “fieramente nera” dell’Inauguration Day (Di sabato 13 marzo 2021) Da alcuni giorni, l’editoria europea è coinvolta in un dibattito che vede protagonista Amanda Gorman, la poetessa afroamericana divenuta icona della lotta al razzismo dopo esser stata invitata a leggere – come da tradizione – un componimento poetico in occasione della festa per il giuramento di Joe Biden. Una sfida che la 22enne ha superato a pieni voti – lo scorso 20 gennaio – destando un certo clamore per la potenza e la sicurezza mostrata sul palco dell’Inauguration Day. Non senza rimarcare le difficoltà che proprio in quei giorni stavano attraversando gli americani, intenti ad ascoltarla con le ferite ancora aperte dalla follia di quell’assolto a Capitol Hill, avvenuta pochi giorni prima. Intitolata “The Hill We Climb”, quella della Gorman è infatti una poesia che invita all’unità, e che induce a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Da alcuni giorni, l’editoria europea è coinvolta in un dibattito che vede protagonista, laafroamericana divenuta icona della lotta al razzismo dopo esser stata invitata a leggere – come da tradizione – un componimento poetico in occasione della festa per il giuramento di Joe Biden. Una sfida che la 22enne ha superato a pieni voti – lo scorso 20 gennaio – destando un certo clamore per la potenza e la sicurezza mostrata sul palcoDay. Non senza rimarcare le difficoltà che proprio in quei giorni stavano attraversando gli americani, intenti ad ascoltarla con le ferite ancora aperte dalla follia di quell’assolto a Capitol Hill, avvenuta pochi giorni prima. Intitolata “The Hill We Climb”, quella dellaè infatti una poesia che invita all’unità, e che induce a ...

