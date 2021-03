Pd | Parisi | ‘con Letta sostituzione o cambio linea politica? Da qui deriva futuro’ Adnkronos

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. () – “Le persone contano. Ma per quel che fanno e per la direzione che prendono”. Arturola mette così quando gli si chiede come valuti il possibile arrivo, anzi ritorno, di Enrico. Anche perché non è chiaro se al centro della prossima assemblea, dice all’, ci sia “la semplicedi una persona con un’altra o il cambiamento della”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.