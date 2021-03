La spesa italiana si fa online (ed è un problema) (Di martedì 9 marzo 2021) Per la grande distribuzione un 2020 in crescita per l’esplosione dell’e-commerce. Ma non è tutto oro sugli scaffali: i margini infatti sono in calo e per Mediobanca l’intero sistema dovrebbe ripiegare dell’1,6% quest’anno. Partiamo dalla good news: la Gdo archivia un 2020 eccezionale, caratterizzato dalla pandemia. Ora il graduale ritorno a una nuova normalità ripropone però i nodi strutturali del settore. Detto dei margini calanti, l’e-commerce per la Gdo si conferma non redditizio, mentre si registra l’ascesa dei Discount. L’ultimo rapporto dell’Area Studi di Mediobanca sulla Gdo a prevalenza alimentare lo spiega bene: il 2020 della distribuzione moderna è atteso chiudere con un progresso del 5%, di cui l’1% attribuibile al boom del canale online. Incrementi marcati per i Discount (+8,7%), i Super (+6,8%) e i Drugstore (+6,6%). L’intero sistema, tuttavia, dovrebbe ... Leggi su formiche (Di martedì 9 marzo 2021) Per la grande distribuzione un 2020 in crescita per l’esplosione dell’e-commerce. Ma non è tutto oro sugli scaffali: i margini infatti sono in calo e per Mediobanca l’intero sistema dovrebbe ripiegare dell’1,6% quest’anno. Partiamo dalla good news: la Gdo archivia un 2020 eccezionale, caratterizzato dalla pandemia. Ora il graduale ritorno a una nuova normalità ripropone però i nodi strutturali del settore. Detto dei margini calanti, l’e-commerce per la Gdo si conferma non redditizio, mentre si registra l’ascesa dei Discount. L’ultimo rapporto dell’Area Studi di Mediobanca sulla Gdo a prevalenza alimentare lo spiega bene: il 2020 della distribuzione moderna è atteso chiudere con un progresso del 5%, di cui l’1% attribuibile al boom del canale. Incrementi marcati per i Discount (+8,7%), i Super (+6,8%) e i Drugstore (+6,6%). L’intero sistema, tuttavia, dovrebbe ...

