IL NUOVO PEI | webinar gratuito DeA Scuola

(Di martedì 9 marzo 2021) Costruire curriculi inclusivi: ilPEI,organizzato da DeAall’interno del Festival “Laè” per mercoledì 10 marzo alle ore 15:00, con l’obiettivo di riflettere sulla nuova normativa e su come utilizzarla per evitare un approccio solo documentale e di adempimento, riportando l’attenzione sugli snodi più interessanti per la progettazione di percorsi L'articolo .

Advertising

danieledv79 : RT @enrico_farda: Un altro regalo del governo precedente: taglio delle ore di sostegno. #scuola - ChicoCayetano : RT @enrico_farda: Un altro regalo del governo precedente: taglio delle ore di sostegno. #scuola - enrico_farda : Un altro regalo del governo precedente: taglio delle ore di sostegno. #scuola - Bettabetta59 : Che bisogno c'è di scrivere 'ciascuna studentessa e ciascuno studente'? Perchè siamo rimasti ai tempi della Fedeli?… - LarcItaliano : RT @orizzontescuola: Nuovo PEI, ci sarà una riduzione delle ore e dei docenti di sostegno? Miceli: “Si, circa 5 mila insegnanti in meno all… -

Ultime Notizie dalla rete : NUOVO PEI

Orizzonte Scuola

Ricordiamo che è disponibile all'indirizzo www.istruzione.it/inclusione - e -/ , una pagina dedicata all'argomento con le FAQ per il personale della scuola e le famiglie.Lo ha detto Walter Miceli, avvocato specializzato in diritto scolastico nel corso di un recente dibattito su Orizzonte Scuola TV dal titolo: ', le novità: dalle ore di sostegno all'esonero ...“Non è un sospetto. La reazione illustrativa alla legge finanziaria ha quantificato una riduzione degli insegnanti di sostegno di 5.000 insegnanti in meno ..."Non si tratta di un sospetto. La reazione illustrativa della legge di bilancio ha quantificato una riduzione dei docenti di sostegno di 5 mila unità in meno all'anno". Lo ha detto Walter Miceli, avvo ...