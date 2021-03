Roma: «Siamo finanzieri», il trucco per stordire l’imprenditore e rapinarlo. Ora è caccia alla banda (Di lunedì 8 marzo 2021) Quella che avvenuta nella mattinata di oggi in pieno giorno può considerarsi una rapina “perfetta”. Il colpo è stato messo in atto in zona Spinaceto ai danni di un uomo, il quale è stato fermato da 3 malviventi, che si sono finti finanzieri e che poi lo hanno aggredito per derubarlo. L’aggressione e il furto La vittima, un imprenditore di 48 anni, in pieno giorno verso le ore 12:30, aveva appena ritirato gli incassi dei suoi impianti self-service e stava percorrendo il sottopasso Manlio Cavalli in zona Spinaceto. A quel punto tre banditi, che sembrerebbe avessero organizzato il colpo da tempo, fingendosi dei finanzieri, lo hanno intimato di fermarsi per un controllo. Non appena la vittima ha rallentato con la sua autovettura, i tre uomini lo hanno aggredito puntandogli contro una pistola e spruzzandogli lo spray al peperoncino in faccia. A quel punto, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 marzo 2021) Quella che avvenuta nella mattinata di oggi in pieno giorno può considerarsi una rapina “perfetta”. Il colpo è stato messo in atto in zona Spinaceto ai danni di un uomo, il quale è stato fermato da 3 malviventi, che si sono fintie che poi lo hanno aggredito per derubarlo. L’aggressione e il furto La vittima, un imprenditore di 48 anni, in pieno giorno verso le ore 12:30, aveva appena ritirato gli incassi dei suoi impianti self-service e stava percorrendo il sottopasso Manlio Cavalli in zona Spinaceto. A quel punto tre banditi, che sembrerebbe avessero organizzato il colpo da tempo, fingendosi dei, lo hanno intimato di fermarsi per un controllo. Non appena la vittima ha rallentato con la sua autovettura, i tre uomini lo hanno aggredito puntandogli contro una pistola e spruzzandogli lo spray al peperoncino in faccia. A quel punto, ...

Advertising

lauraboldrini : Anche a Roma, come nelle altre capitali europee, le donne hanno manifestato davanti all'ambasciata di #Polonia in s… - Mov5Stelle : Bentornato al nostro portavoce al Senato Francesco Castiello! Dopo oltre 60 giorni di degenza per contagio da Covid… - virginiaraggi : A Roma presto aprirà al pubblico una nuova area verde: il Parco archeologico Villa di Faonte. Siamo a Vigne Nuove,… - AppostaMi : RT @lauraboldrini: Anche a Roma, come nelle altre capitali europee, le donne hanno manifestato davanti all'ambasciata di #Polonia in sosteg… - stra_roma : @Sig_Ceretti @DanieleGianca Davvero? Siamo d'accordo su questo punto? ?? -