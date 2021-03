MIMS aderisce alla campagna #ChooseToChallenge per ridurre gender gap

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Nella Giornata Internazionale dei Diritti della Donna il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (lanciata da International Women’s Day, il network impegnato a sensibilizzare a livello mondiale sulla parità di genere. Da oggi e per tutta la settimana la striscia istituzionale del sito del Ministero sarà in viola, il colore scelto quest’anno per indicare giustizia e dignità. L’8 marzo – si sottolinea – è l’occasione per riflettere sul percorso che la società deve ancora compiere per superare il divario di genere nei diversi contesti, nei luoghi di lavoro e di studio, in famiglia, divario persistente nonostante i passi avanti realizzati. Nel concetto di inclusione sociale, trasversale rispetto alle missioni del Piano ...