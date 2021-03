Scuole chiuse, come fare con i bambini a casa? Le regole in attesa del decreto Sostegno (Di sabato 6 marzo 2021) Nonni e parenti possono accudire i nipoti ma gli spostamenti sono sconsigliati. Per le baby sitter movimenti liberi, come per tutti gli altri lavoratori Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 6 marzo 2021) Nonni e parenti possono accudire i nipoti ma gli spostamenti sono sconsigliati. Per le baby sitter movimenti liberi,per tutti gli altri lavoratori

Advertising

DSantanche : Siamo alla 3ondata, l'ennesima che travolgerà tutto. Chiuse le scuole, falliscono le imprese, i sanitari ancora sol… - MediasetTgcom24 : Scuole chiuse in Lombardia, la rabbia per il poco preavviso #LOMBARDIA - Agenzia_Ansa : La Lombardia in zona arancione rinforzato a partire dalla mezzanotte di oggi (4 marzo) fino al 14 marzo. Le scuole… - infoitinterno : Scuole chiuse a Napoli, i genitori No Dad portano i bambini a lezione allo zoo - javame : @Lady_Tremaine_8 @antoguerrera LD UK da Natale a oggi: - scuole chiuse - tutti i servizi e negozi non essenziali ch… -