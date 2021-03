Farmindustria | ' Entro fine anno produrremo i vaccini in Italia | ma serve un piano strategico anche per dopo'

(Di giovedì 4 marzo 2021) Massimo Scaccabarozzi, presidente di, parla a "The Breakfast Club su Radio Capital: "Il ministro Giorgetti ha espresso la volontà di collaborare con l'industria farmaceutica per far sì ...

KompagnaTeresa : RT @lucianoghelfi: Dopo l’incontro con il ministro #Giorgetti, il presidente di #Farmindustria, #Scaccabarozzi, dice che si lavora a render… - Robbetta : RT @lucianoghelfi: Dopo l’incontro con il ministro #Giorgetti, il presidente di #Farmindustria, #Scaccabarozzi, dice che si lavora a render… - GiuliaFiorent13 : RT @lucianoghelfi: Dopo l’incontro con il ministro #Giorgetti, il presidente di #Farmindustria, #Scaccabarozzi, dice che si lavora a render… - liberalunicorno : RT @lucianoghelfi: Dopo l’incontro con il ministro #Giorgetti, il presidente di #Farmindustria, #Scaccabarozzi, dice che si lavora a render… - Miti_Vigliero : RT @lucianoghelfi: Dopo l’incontro con il ministro #Giorgetti, il presidente di #Farmindustria, #Scaccabarozzi, dice che si lavora a render… -

Ultime Notizie dalla rete : Farmindustria Entro

Globalist.it

Massimo Scaccabarozzi, presidente di, parla a "The Breakfast Club su Radio Capital: "Il ministro Giorgetti ha espresso la ...per mettere in atto questo piano strategico di produzione......quindi "di procedere all'individuazione di contoterzisti in grado di produrre vacciniautunno ... All'incontro hanno partecipano il ministro Giorgetti, il presidente di, Massimo ..."Il ministro Giorgetti ha espresso la volontà di collaborare con l'industria farmaceutica per far sì che anche l'Italia possa dare un contributo alla produzione dei vaccini".Il governo Draghi sta spingendo per una condivisione dei brevetti che consentirà di produrre vaccini anti-Covid anche in Italia: le dosi che usciranno dai nostri impianti saranno però gestite sempre d ...