Juventus in corsa per Alaba. L’agente: “Le big europee lo vogliono, spetterà a lui decidere” (Di mercoledì 3 marzo 2021) David Alaba lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione. Il 28enne difensore austriaco è in scadenza di contratto e non rinnoverà, come da lui stesso confermato giorni fa in conferenza stampa. Sulle tracce del giocatore da mesi ci sono i top club europei, a confermarlo ci ha pensato direttamente L’agente Pini Zahavi, che alla L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Davidlascerà il Bayern Monaco al termine della stagione. Il 28enne difensore austriaco è in scadenza di contratto e non rinnoverà, come da lui stesso confermato giorni fa in conferenza stampa. Sulle tracce del giocatore da mesi ci sono i top club europei, a confermarlo ci ha pensato direttamentePini Zahavi, che alla L'articolo

repubblica : La Juventus capace di tutto: così Pirlo è diventato l'imprevedibile della serie A: Una squadra che sembrava fuori d… - estjpa59 : RT @voceditalia: Juve riparte con tris allo Spezia, CR7 agguanta Pelé. La Juventus prova a rimettersi in corsa per lo scudetto battendo 3-0… - voceditalia : Juve riparte con tris allo Spezia, CR7 agguanta Pelé. La Juventus prova a rimettersi in corsa per lo scudetto batte… - andrysantangelo : RT @repubblica: La Juventus capace di tutto: così Pirlo è diventato l'imprevedibile della serie A: Una squadra che sembrava fuori dai gioch… - frango0o : RT @repubblica: La Juventus capace di tutto: così Pirlo è diventato l'imprevedibile della serie A: Una squadra che sembrava fuori dai gioch… -