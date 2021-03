Lazio, Zingaretti: “Alleanza competitiva con M5s per vincere ovunque” (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA – L’allargamento al Movimento 5 Stelle per costruire un nuovo centrosinistra più competitivo in tutte le elezioni future. È il senso dell’operazione politica che parte dalla Regione Lazio e che il governatore/segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha spiegato alla direzione regionale dem durante la discussione sull’ingresso dei pentastellati nella giunta regionale e nella maggioranza alla Pisana. “Dalla Regione noi costruiamo un modello di un possibile nuovo centrosinistra, in cui il Pd è il principale protagonista e che è un credibile argine alle destre per vincere nei comuni“, ha detto Zingaretti. Questa nuova alleanza “sicuramente renderebbe competitiva la futura sfida alle regionali- ha aggiunto- e riapre la grande partita dei collegi quando tra un anno si voterà. Dobbiamo cominciare a seminare i semi di una competitività ovunque”. L’apertura ai 5 Stelle secondo Zingaretti è un “passaggio utilissimo perché dà alla Regione una grande forza, che già c’era, ma a questa prospettiva di governo dà un respiro che riguarda il contingente e lo proietta nel futuro. Si ritorna a combattere per vincere ovunque. Anche in quei territori del sud del Lazio che sono sempre più difficili e nei capoluogo dove abbiamo perso. E questo lo puoi fare solo se rilanciamo il Partito Democratico e nei sistemi maggioritari lo accompagniamo con alleanze competitive”. ZINGARETTI: “CON ALLEANZA PD-M5S PIANIFICHIAMO PROSSIMI 10 ANNI“ Leggi su dire (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA – L’allargamento al Movimento 5 Stelle per costruire un nuovo centrosinistra più competitivo in tutte le elezioni future. È il senso dell’operazione politica che parte dalla Regione Lazio e che il governatore/segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha spiegato alla direzione regionale dem durante la discussione sull’ingresso dei pentastellati nella giunta regionale e nella maggioranza alla Pisana. “Dalla Regione noi costruiamo un modello di un possibile nuovo centrosinistra, in cui il Pd è il principale protagonista e che è un credibile argine alle destre per vincere nei comuni“, ha detto Zingaretti. Questa nuova alleanza “sicuramente renderebbe competitiva la futura sfida alle regionali- ha aggiunto- e riapre la grande partita dei collegi quando tra un anno si voterà. Dobbiamo cominciare a seminare i semi di una competitività ovunque”. L’apertura ai 5 Stelle secondo Zingaretti è un “passaggio utilissimo perché dà alla Regione una grande forza, che già c’era, ma a questa prospettiva di governo dà un respiro che riguarda il contingente e lo proietta nel futuro. Si ritorna a combattere per vincere ovunque. Anche in quei territori del sud del Lazio che sono sempre più difficili e nei capoluogo dove abbiamo perso. E questo lo puoi fare solo se rilanciamo il Partito Democratico e nei sistemi maggioritari lo accompagniamo con alleanze competitive”. ZINGARETTI: “CON ALLEANZA PD-M5S PIANIFICHIAMO PROSSIMI 10 ANNI“

