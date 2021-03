Claudio Coccoluto morto: la malattia non lascia scampo al celebre dj (Di martedì 2 marzo 2021) Dramma nella musica italiana, che aveva solo 59 anni. (screenshot video)Si è spento a 59 anni il celebre dj Claudio Coccoluto. L’artista, originario di Gaeta, in provincia di Latina, era malato da circa un anno e avrebbe lottato contro la malattia che alla fine ha avuto la meglio. Il decesso è sopraggiunto stamattina presto, martedì 2 marzo, intorno alle 4.30, nella sua casa di Cassino. Il dj amatissimo è morto con accanto la moglie Paola e i figli Gianmaria e Gaia. Leggi anche –> Tommy Gunn, chi è l’attore del film Rocky V: dal ring all’Hiv Claudio Coccoluto ha segnato grandi pagine della musica italiana negli ultimi trent’anni. Leggi anche –> Rocky V, nel cast Sage Stallone: il figlio d’arte morto d’infarto Ck12 Giornale. Leggi su ck12 (Di martedì 2 marzo 2021) Dramma nella musica italiana, che aveva solo 59 anni. (screenshot video)Si è spento a 59 anni ildj. L’artista, originario di Gaeta, in provincia di Latina, era malato da circa un anno e avrebbe lottato contro lache alla fine ha avuto la meglio. Il decesso è sopraggiunto stamattina presto, martedì 2 marzo, intorno alle 4.30, nella sua casa di Cassino. Il dj amatissimo ècon accanto la moglie Paola e i figli Gianmaria e Gaia. Leggi anche –> Tommy Gunn, chi è l’attore del film Rocky V: dal ring all’Hivha segnato grandi pagine della musica italiana negli ultimi trent’anni. Leggi anche –> Rocky V, nel cast Sage Stallone: il figlio d’arted’infarto Ck12 Giornale.

