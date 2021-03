Abruzzo | boom di ricoveri a Teramo | caccia a medici e infermieri

Leggi su dire

(Di martedì 2 marzo 2021) PESCARA – Sono passati da 90 a 166 i ricoveri nel teramano nel giro di due settimane e per far fronte all’aumento dei casi e riorganizzare la rete ospedaliera della Asl di riferimento, si è riunita questa mattina l’unità di crisi dell’Azienda. “Il nostro obiettivo- spiega in una nota il direttore generale Maurizio Di Giosia- è non solo garantire i ricoveri ai pazienti Covid, ma salvaguardare anche quelli per patologie tempo-dipendenti o non procrastinabili. Mi riferisco, ad esempio, ai casi oncologici”. Al fine di garantire l’istituzione dei nuovi posti letto sono state attivate procedure di reclutamento, ordinarie e straordinarie, del personale sanitario non solo infermieristico ma anche medico.