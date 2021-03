Sanremo 2021 | le anticipazioni dei look

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il palco del teatro Ariston sarà una boccata d’ossigeno per il mondo della moda. Da Sanremo sembra arrivare una vitalità di cui ci eravamo forse un po’ dimenticati a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Stando alle anticipazioni raccolte in questi giorni, per molti brand che si sono lasciati travolgere in questa avventura la settantunesima edizione del festival della canzone italiana sarà una bella vetrina anche perché è una delle poche sopravvissute in questo periodo. I campioni e le campionesse in gara hanno tirato fuori l’artiglieria pesante portando in gara, oltre alle canzoni, look griffatissimi da tappeto rosso.