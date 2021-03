Iss: "Sale l'incidenza dei casi di Covid tra gli under 20. A gennaio soprasso sui più adulti" (Di lunedì 1 marzo 2021) A partire dalla fine di gennaio l’incidenza dei casi di Covid-19 nella fascia sotto i 20 anni ha superato, per la prima volta da inizia pandemia, quella delle fasce di popolazione più adulte, e a febbraio è rimasta leggermente più alta. Lo sottolinea un ’Focus sull’età evolutiva’ prodotto dall’Iss e presentato lo scorso venerdì al Cts. L’incidenza di gennaio/febbraio è stata intorno ai 150 casi per 100mila abitanti. Il valore più alto è registrato fra i 13-19 anni, poco meno di 200 casi ogni 100mila abitanti, mentre nei più piccoli è minore. Nelle fasce di età più giovani, fra i casi diagnosticati rimangono pochissimi quelli gravi, mentre quelli lievi sono circa il 60% e il resto sono pauci sintomatici. Il rapporto ha censito anche il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 marzo 2021) A partire dalla fine dil’deidi-19 nella fascia sotto i 20 anni ha superato, per la prima volta da inizia pandemia, quella delle fasce di popolazione più adulte, e a febbraio è rimasta leggermente più alta. Lo sottolinea un ’Focus sull’età evolutiva’ prodotto dall’Iss e presentato lo scorso venerdì al Cts. L’di/febbraio è stata intorno ai 150per 100mila abitanti. Il valore più alto è registrato fra i 13-19 anni, poco meno di 200ogni 100mila abitanti, mentre nei più piccoli è minore. Nelle fasce di età più giovani, fra idiagnosticati rimangono pochissimi quelli gravi, mentre quelli lievi sono circa il 60% e il resto sono pauci sintomatici. Il rapporto ha censito anche il ...

zazoomblog : Covid Iss: sale lincidenza tra gli under 20 sorpasso a gennaio Ue: Presto le consegne aumenteranno prepararsi alle… - Lapomacho : Dicevamo? Covid, Iss: sale l'incidenza negli under 20, sorpasso a gennaio - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Covid, Iss: sale incidenza negli under 20, sorpasso a gennaio #covid - Lucoprofene : RT @HuffPostItalia: Iss: 'Sale l'incidenza dei casi di Covid tra gli under 20. A gennaio soprasso sui più adulti' - donatda : RT @MediasetTgcom24: Covid, Iss: sale incidenza negli under 20, sorpasso a gennaio #covid -