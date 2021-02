Pietro ci sei, o non ci sei? Reazioni all'articolo di Aldo Maria Valli "Roma senza papa" (Di domenica 28 febbraio 2021) Aldo Maria Valli, già vaticanista del Tg1 e autorevole commentatore di cose ecclesiastiche sul suo blog Duc in altum, dopo il suo articolo “Roma senza papa. C'è Bergoglio, non c'è Pietro”, da noi ripreso qui ha suscitato un mare di Reazioni in tutto il mondo. Valli sostiene (non è il primo in verità) che a Roma ci sia fisicamente un papa, ma che non si comporti da papa, anzi che stia sovvertendo la missione della Chiesa coronando un percorso iniziato già dal Concilio vaticano II. Tra le risposte ricevute, una del teologo don Alberto Strumia per cui “gli errori di Pietro, per quanto gravi, non ci danno il potere di revocare il mandato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021), già vaticanista del Tg1 e autorevole commentatore di cose ecclesiastiche sul suo blog Duc in altum, dopo il suo. C'è Bergoglio, non c'è”, da noi ripreso qui ha suscitato un mare diin tutto il mondo.sostiene (non è il primo in verità) che aci sia fisicamente un, ma che non si comporti da, anzi che stia sovvertendo la missione della Chiesa coronando un percorso iniziato già dal Concilio vaticano II. Tra le risposte ricevute, una del teologo don Alberto Strumia per cui “gli errori di, per quanto gravi, non ci danno il potere di revocare il mandato ...

cristoperplesso : @siceid Marco 11,21 Allora Pietro, ricordatosi, gli disse: «Maestro, guarda: il fico che hai maledetto si è seccat… - awanasgh : @Pietro_Andros Non è un divieto. È una questione di opportunità. Mica in America o al parlamento europeo sono pazzi… - aldi_pietro : @PillaPaladini Ah, sei reticente, quindi sei tu - emma48394327 : @BelpietroTweet ??????????Bel Pietro lo hai descritto perfettamente,,, sei una persona che quando parla in trasmissione… - pietro_busacca : @ArcangeloTito @matteorenzi Il punto è: c'è 1mil di dosi ferme. Non è dovuto al fatto che le persone non lo voglion… -