GF Vip, Giulia Salemi non riesce a perdonare Tommaso Zorzi. Il racconto da Silvia Toffanin, cosa è successo (Di domenica 28 febbraio 2021) Non appena uscita dal Grande Fratello Vip Giulia Salemi si è tolta qualche ‘sassolino dalla scarpa’. La bruna influencer italo-persiana, sabato 27 febbraio, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il programma di attualità in onda nel pomeriggio sulla rete ammiraglia di Mediaset, ovvero Canale 5. Al centro della chiacchierata con la conduttrice c’è stato il rapporto, parecchio conflittuale, con Tommaso Zorzi, che invece è ancora dentro la Casa del GF Vip. Giulia e Tommaso si conoscevano già prima di quest’ultima edizione del reality e avevano qualche conto ‘in sospeso’. Se qualcuno si aspettava che dentro la casa si sarebbe concretizzata una riappacificazione, si è dovuto ricredere. I due, infatti, sono stati protagonisti di numerose ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) Non appena uscita dal Grande Fratello Vipsi è tolta qualche ‘sassolino dalla scarpa’. La bruna influencer italo-persiana, sabato 27 febbraio, è stata ospite dia Verissimo, il programma di attualità in onda nel pomeriggio sulla rete ammiraglia di Mediaset, ovvero Canale 5. Al centro della chiacchierata con la conduttrice c’è stato il rapporto, parecchio conflittuale, con, che invece è ancora dentro la Casa del GF Vip.si conoscevano già prima di quest’ultima edizione del reality e avevano qualche conto ‘in sospeso’. Se qualcuno si aspettava che dentro la casa si sarebbe concretizzata una riappacificazione, si è dovuto ricredere. I due, infatti, sono stati protagonisti di numerose ...

