Serie C, cade il muro della Ternana: prima sconfitta in campionato (Di sabato 27 febbraio 2021) E’ una giornata da ricordare per quanto riguarda il campionato di Serie C, il turno ha registrato la prima sconfitta in campionato della Ternana. Vera e propria impresa del Catanzaro che ha vinto in casa con il risultato di 2-1: il club calabrese passa in vantaggio con Curiale, reazione degli ospiti e pareggio di Boben, al 62? è Carlini a siglare la rete del successo. Si interrompe così la striscia di 24 risultati utili in campionato, frutto di 19 vittorie e 5 pareggi. La sconfitta cambia comunque poco per la Ternana che mantiene 12 punti di vantaggio sul secondo posto occupato dall’Avellino, la promozione non dovrebbe essere a rischi. Accorcia il Bari Il Bari ha vinto il sentitissimo match contro il Foggia, 1-0 il ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 febbraio 2021) E’ una giornata da ricordare per quanto riguarda ildiC, il turno ha registrato lain. Vera e propria impresa del Catanzaro che ha vinto in casa con il risultato di 2-1: il club calabrese passa in vantaggio con Curiale, reazione degli ospiti e pareggio di Boben, al 62? è Carlini a siglare la rete del successo. Si interrompe così la striscia di 24 risultati utili in, frutto di 19 vittorie e 5 pareggi. Lacambia comunque poco per lache mantiene 12 punti di vantaggio sul secondo posto occupato dall’Avellino, la promozione non dovrebbe essere a rischi. Accorcia il Bari Il Bari ha vinto il sentitissimo match contro il Foggia, 1-0 il ...

