Calcio a 5 | Serie A 2021 | Italservice Pesaro in testa | CDM Genova ferma sul pari l’Acqua&Sapone

Il 27° turno del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2020-2021 sicuramente regalerà un sorriso a Fulvio Colini. L'Italservice Pesaro, infatti, si conferma in vetta dopo che l'anticipo di ieri l'aveva proietta in questa posizione di privilegio. Il 3-0 inflitto al Meta Catania Bricocity, frutto delle realizzazioni di De Oliveira, Cuzzolino e Borutto, ha permesso ai pesaresi di imporsi e di mettere sottopressione l'Acqua&Sapone. La formazione di Fausto Scarpitti, pur andando avanti nello score in due circostanze contro il CDM Futsal Genova grazie alle marcature di Rafinha e di Calderolli, ha subito le realizzazioni di Foti e di Sviercovski che hanno inchiodato il punteggio sul 2-2. Una chiosa quindi costata il primato, con l'Italservice avanti di una ...

