Bollettino | è arrivata la terza ondata delle varianti | contagi e ricoveri | oltre la soglia critica

(Di venerdì 26 febbraio 2021) La situazione epidemiologica italiana continua a peggiorare rapidamente, segno che ledel Covid - e in particolare quella inglese - sono sempre più diffuse. Ildi venerdì 26 febbraio rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 20.499ati, 11.714 guariti e 253 morti su 235.404 tamponi analizzati, con tasso di positività che schizza all'8,7% (+4,2), praticamente il doppio rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono tornati sopra quota 400mila: precisamente sono 404.664, anche se la stragrande maggioranza per fortuna è asintomatica o comunque si trova in isolamento domiciliare. Per il nono giorno di fila continua però a peggiorare la situazione del sistema sanitario nazionale. Oggi il saldo deiin reparti Covid è +35 (18.292 posti letto attualmente occupati), mentre quello ...

Covid in Italia: il bollettino con i dati del 26 febbraio Non è previsto, invece, per oggi un ... Inoltre, non è ancora arrivata in Cts la richiesta, avanzata ieri dai governatori, di un parere sull'...In terapia intensiva il numero di pazienti è di 78, ossia uno in più dell'ultimo bollettino. Di ... E proprio per quanto riguarda i vaccini, nella giornata di venerdì è arrivata un'ulteriore ...