Viaggia contromano sulla Roma-Fiumicino: il video diventa virale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ha imboccato, sicuramente per errore, l’autostrada Roma-Fiumicino nella direzione sbagliata, percorrendone un lungo tratto contRomano nonostante le segnalazioni degli automobilisti che, nel senso contrario, tentavano di fargli capire la pericolosità di quello che stava facendo. E’ successo questa mattina e le “gesta” dell’automobilista sono state riprese in un video messo in rete da Andrea Gallucci, video immediatamente ripreso e diventato virale. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ha imboccato, sicuramente per errore, l’autostradanella direzione sbagliata, percorrendone un lungo trattononostante le segnalazioni degli automobilisti che, nel senso contrario, tentavano di fargli capire la pericolosità di quello che stava facendo. E’ successo questa mattina e le “gesta” dell’automobilista sono state riprese in unmesso in rete da Andrea Gallucci,immediatamente ripreso eto. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Viaggia contromano sulla Roma-Fiumicino: il video diventa virale - PaoloGrazioso : RT @sciolti_cani: Per il virologo #Galli dell'Ospedale #Sacco la Variante Inglese fa paura: 'Viaggia sempre in contromano'. [per insulti:… -