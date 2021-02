Stipendi non pagati, Livorno deferito dalla Procura FIGC (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nuovi guai per il Livorno. Il club amaranto è stato infatti deferito dalla Procura della FIGC per il mancato pagamento degli Stipendi a diversi tesserati, in relazione alle mensilità di giugno, luglio e agosto del 2020. «Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Giorgio Heller, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nuovi guai per il. Il club amaranto è stato infattidellaper il mancato pagamento deglia diversi tesserati, in relazione alle mensilità di giugno, luglio e agosto del 2020. «Iltore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., haal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Giorgio Heller, L'articolo

