Omloop Het Nieuwsblad 2021 | il percorso ai raggi X L’accoppiata Kapelmuur-Bosberg svetta all’interno del tracciato

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Questo sabato si terrà la prima gara in linea World Tour della stagione, nonché prima semiclassica fiamminga del, vale a dire l’Het. Il, che misurerà 200 chilometri, come al solito, sarà un trionfo di muri, ben tredici, e presenterà anche otto tratti pianeggianti di pavé. I primi undici muri, compresi tra il chilometro 49 e il chilometro 172, saranno, nell’ordine, il Leberg (950 metri al 4,2% con punte del 13,8%), il Den Ast (450 metri al 5,5%), il Katteberg (600 metri al 6%), nuovamente il Leberg, l’Hostellerie (1,3 chilometri al 4,5%), il Valkenberg (540 metri all’8,1%), il Wolvenberg (645 metri al 7% con punte del 17,3%), il Molenberg (463 metri al 7%), per la terza e ultima volta il Leberg, il Berendries (940 metri al 7%) e l’Elverenberg-Vossenhol (1,3 chilometri al 3,6%). Gli ultimi ...

La sua squadra, la Deceuninck - Quick - Step, ha infatti ufficializzato la formazione che parteciperà in Belgio alla Omloop Het Nieuwsblad, gara delle Fiandre che celebra la sua 76ª edizione. La UAE Team Emirates ha scelto i corridori da schierare nelle corse di fine settimana. Mentre Tadej Pogacar sta dominando l'UAE Tour 2021, nel quale si presenterà all'ultimo arrivo in salita di domani ...