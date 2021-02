Bryan Fogel, la censura saudita contro il «dissidente» (Di giovedì 25 febbraio 2021) The Dissident – recensito su queste pagine da Cristina Piccino il 16 febbraio https://ilmanifesto.it/the-dissident-lomicidio-khashoggi-e-la-democrazia/ – ricostruisce con precisione forense l’assassinio di Jamal Khashoggi, uno dei più efferati delitti politici dell’era contemporanea. Nel caso del giornalista saudita residente americano, ucciso e smembrato nell’ambasciata saudita di Istanbul da un commando di sgherri spedito dal principe ereditario Mohammed Bin Salman, è racchiusa la violenza del totalitarismo contemporaneo e la moderna brutalità di regimi capaci di gestire patinati account social mentre eliminano fisicamente i … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 25 febbraio 2021) The Dissident – recensito su queste pagine da Cristina Piccino il 16 febbraio https://ilmanifesto.it/the-dissident-lomicidio-khashoggi-e-la-democrazia/ – ricostruisce con precisione forense l’assassinio di Jamal Khashoggi, uno dei più efferati delitti politici dell’era contemporanea. Nel caso del giornalistaresidente americano, ucciso e smembrato nell’ambasciatadi Istanbul da un commando di sgherri spedito dal principe ereditario Mohammed Bin Salman, è racchiusa la violenza del totalitarismo contemporaneo e la moderna brutalità di regimi capaci di gestire patinati account social mentre eliminano fisicamente i … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

