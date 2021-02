Tra Iran e Usa qualcosa si muove. Ma che succede a Dimona? (Di martedì 23 febbraio 2021) Pare che il balletto sia ricominciato. Un passo avanti, uno indietro, uno di lato. Stiamo parlando di Iran, naturalmente, e del prossimo negoziato che verrà, chissà. Alcuni segnali sono giunti negli ultimi giorni, dagli Usa che si sono detti disponibili ad accogliere l’invito dell’Unione europea a tornare a sedersi al tavolo con Teheran e gli altri partner dell’accordo sul nucleare abbandonato da Trump, a un compromesso appena raggiunto sui poteri ispettivi dell’Aiea in Iran. Poteri che restano per tre mesi anche se ridotti, in attesa che Washington si decida – chiede Teheran – a revocare le sanzioni imposte dagli Usa quando l’Iran rispettava l’accordo fino all’ultima virgola. Ma intanto, cosa sta succedendo a Dimona, il sito nucleare di Israele nel deserto del Negev? A chiederselo in questi giorni ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Pare che il balletto sia ricominciato. Un passo avanti, uno indietro, uno di lato. Stiamo parlando di, naturalmente, e del prossimo negoziato che verrà, chissà. Alcuni segnali sono giunti negli ultimi giorni, dagli Usa che si sono detti disponibili ad accogliere l’invito dell’Unione europea a tornare a sedersi al tavolo con Teheran e gli altri partner dell’accordo sul nucleare abbandonato da Trump, a un compromesso appena raggiunto sui poteri ispettivi dell’Aiea in. Poteri che restano per tre mesi anche se ridotti, in attesa che Washington si decida – chiede Teheran – a revocare le sanzioni imposte dagli Usa quando l’rispettava l’accordo fino all’ultima virgola. Ma intanto, cosa stando a, il sito nucleare di Israele nel deserto del Negev? A chiederselo in questi giorni ...

