Juventus, Pirlo: “Chi è dietro l’Inter è un’antagonista, noi ci siamo” (Di martedì 23 febbraio 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato della lotta scudetto che vede diverse antagoniste dietro all'Inter capolista Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 23 febbraio 2021) Andrea, allenatore della, ha parlato della lotta scudetto che vede diverse antagonisteall'Inter capolista Pianeta Milan.

