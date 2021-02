Mondiali di sci Cortina 2021 | Vinatzer | bronzo solo sfiorato Lo slalom al norvegese Foss - Solevaag

(Di domenica 21 febbraio 2021) Si chiudono con un'altra amarezza idi sci di. Nellospeciale maschile Alex, che aveva chiuso la prima manche in seconda posizione, termina ai piedi del podio (...

Esercito : Il nostro amatissimo #tricolore, fiero e orgoglioso, domina le cinque torri nel magnifico scenario dolomitico! Un’e… - Agenzia_Ansa : Si chiudono i Mondiali di sci: il Tricolore vola sopra Cortina Il lancio dei paracadutisti dell'Esercito… - Eurosport_IT : No, non è un sogno: LUCA DE ALIPRANDINI È ARGENTO MONDIALE! ?????? @dealiprandini #EurosportSCI | #Cortina2021 - AnnaR38116033 : RT @Agenzia_Ansa: Si chiudono i Mondiali di sci: il Tricolore vola sopra Cortina Il lancio dei paracadutisti dell'Esercito #Cortina2021 #AN… - Nicola38888832 : RT @Agenzia_Ansa: Si chiudono i Mondiali di sci: il Tricolore vola sopra Cortina Il lancio dei paracadutisti dell'Esercito #Cortina2021 #AN… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali sci

Si chiudono con un'altra amarezza ididi Cortina 2021 . Nello slalom speciale maschile Alex Vinatzer , che aveva chiuso la prima manche in seconda posizione, termina ai piedi del podio (quarto posto). Un vero peccato per l'...In questa edizione deidi, Canon ha supportato il grande racconto della manifestazione con la propria tecnologia di prodotti e servizi di imaging al fianco dei fotografi professionisti ...CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Sebastian Foss-Solevaag si aggiudica il successo nello slalom maschile ai Mondiali di sci alpino di Cortina 2021. Il norvegese conquista la medaglia d’oro chiudendo con ...Lo scandinavo è primo nello slalom maschile davanti a Pertl e al connazionale Kristoffersen, pochi rimpianti per l’altoatesino ...