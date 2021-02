Federciclismo, Dagnoni nuovo presidente: battuto Martinello. Norma Gimondi, una dei tre vice (Di domenica 21 febbraio 2021) Cordiano Dagnoni, milanese di 56 anni, è il nuovo presidente della Federazione ciclistica italiana. Al ballottaggio ha battuto Silvio Martinello: 128 voti (il 55,90%) contro 96 (41,92%). Norma Gimondi,... Leggi su gazzetta (Di domenica 21 febbraio 2021) Cordiano, milanese di 56 anni, è ildella Federazione ciclistica italiana. Al ballottaggio haSilvio: 128 voti (il 55,90%) contro 96 (41,92%).,...

