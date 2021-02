LCR Honda Idemitsu, ecco la moto di Nakagami (Di sabato 20 febbraio 2021) Nel valzer delle presentazioni, oggi tocca al team LCR Honda Idemitsu. Ieri è stata presentata la livrea del team LCR Honda Castrol con cui correrà Alex Marquez. Ricordiamo che il team di Lucio Cecchinello schiera due piloti con sponsorizzazioni differenti. Per il 2021 il team ha deciso di organizzare due eventi distinti, anche per dare il giusto spazio ai diversi partner che sponsorizzano le moto. Quindi, dopo la presentazione del pilota spagnolo che prende la sella lasciata vuota da Crutchlow, oggi è stato il turno del giapponese Takaaki Nakagami. Takaaki Nakagami vuole confermarsi in LCR Honda Idemitsu Per il giapponese di Chiba, il 2021 sarà la quarta stagione in top class dopo l’esordio del 2018 proprio nella struttura di Cecchinello. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Nel valzer delle presentazioni, oggi tocca al team LCR. Ieri è stata presentata la livrea del team LCRCastrol con cui correrà Alex Marquez. Ricordiamo che il team di Lucio Cecchinello schiera due piloti con sponsorizzazioni differenti. Per il 2021 il team ha deciso di organizzare due eventi distinti, anche per dare il giusto spazio ai diversi partner che sponsorizzano le. Quindi, dopo la presentazione del pilota spagnolo che prende la sella lasciata vuota da Crutchlow, oggi è stato il turno del giapponese Takaaki. Takaakivuole confermarsi in LCRPer il giapponese di Chiba, il 2021 sarà la quarta stagione in top class dopo l’esordio del 2018 proprio nella struttura di Cecchinello. La ...

motograndprixit : 'Non ho mai perso la fiducia in me stesso' #TakaakiNakagami #LCRHondaIdemitsu #LCRHonda - dianatamantini : MOTOGP - LCR Honda al completo, ecco Takaaki Nakagami per l'annata MotoGP 2021. 'Ha il potenziale per stare con i t… - AggioValentino : RT @F1inGenerale_: #MotoGP | Alex Marquez con LCR Honda: 'Voglio salire ancora sul podio' #F1inGenerale - F1inGenerale_ : #MotoGP | Alex Marquez con LCR Honda: 'Voglio salire ancora sul podio' #F1inGenerale - corsedimoto : MOTOGP - LCR #Honda al completo, ecco Takaaki #Nakagami per l'annata #MotoGP 2021. 'Ha il potenziale per stare con… -