Tacconi choc: «Rischiavo di finire sulla sedia a rotelle, ho avuto paura» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tacconi ha rivelato in televisione di aver aver avuto dei problemi di salute che gli stavano per provocare gravi conseguenze Tacconi, ex portiere della Juventus tra gli anni ’80 e ’90, ha svelato a Pomeriggio 5 un aneddoto su alcuni problemi di salute che hanno rischiato di provocargli gravi conseguenze. «Un anno e mezzo fa ho rischiato di andare sulla sedia a rotelle. Spero di vivere più a lungo possibile, ma sono stato operato alla schiena, a due vertebre. Da lì ho cominciato ad avere una serie di paure. La vecchiaia incombe». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021)ha rivelato in televisione di aver averdei problemi di salute che gli stavano per provocare gravi conseguenze, ex portiere della Juventus tra gli anni ’80 e ’90, ha svelato a Pomeriggio 5 un aneddoto su alcuni problemi di salute che hanno rischiato di provocargli gravi conseguenze. «Un anno e mezzo fa ho rischiato di andare. Spero di vivere più a lungo possibile, ma sono stato operato alla schiena, a due vertebre. Da lì ho cominciato ad avere una serie di paure. La vecchiaia incombe». Leggi su Calcionews24.com

