Ancot | consulenti tributari chiedono proroga scadenza comunicazioni titolari effettivi

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Labitalia) - L', Associazione nazionale, chiede unaper l'invio, previsto per il 15 marzo, delleal Registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi allatà effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, cosi come disciplinato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, numero 125 in recepimento della V direttiva Antiriciclaggio dell'Unione europea. Il presidente dell'Celestino Bottoni ha detto: "I professionisti necessitano di tempi adeguati per poter svolgere l'adempimento che, ad oggi, di fatto risulta inibito stante la mancata emanazione del provvedimento attuativo e ...

Drastico calo delle partite iva, nel 2020, in Provincia di Cremona: - 13,30% il dato registrato dall'Associazione nazionale consulenti tributari (Ancot) su dati del ministero dell'Economia e delle finanze, fotografa la perdita di ben 2.020 lavoratori autonomi. Numeri preoccupanti, che in effetti rispecchiano la realtà di ...