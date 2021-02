Alex Schwazer: “Fui trattato da mostro, ora ho la mia innocenza. Tokyo? Mi sono tenuto in forma”. Wada: “Dal giudice teorie infondate” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Mi stavo allenando e quando sono tornato a casa ho trovato una marea di messaggi sul telefono. Allora ho capito che il decreto di archiviazione era stato depositato… Avrò bisogno di alcuni giorni per metabolizzare, aspettavo questo momento da quattro anni e mezzo. Mia moglie (Kathrin Freund, ndr) mi ha fatto una bellissima torta al cioccolato con i cinque cerchi olimpici sopra. È stato come la nascita di un figlio”. sono le parole di Alex Schwazer al Corriere della Sera e a Repubblica dopo il decreto di archiviazione del Tribunale di Bolzano con cui il gip Walter Pelino ha stabilito che nel 2016 il marciatore altoatesino non ha fatto uso di doping. E ha anche sottolineato i comportamenti di Wada e Iaaf, confermando alcuni dei sospetti che vanno verso la tesi del complotto ordito allo scopo “di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Mi stavo allenando e quandotornato a casa ho trovato una marea di messaggi sul telefono. Allora ho capito che il decreto di archiviazione era stato depositato… Avrò bisogno di alcuni giorni per metabolizzare, aspettavo questo momento da quattro anni e mezzo. Mia moglie (Kathrin Freund, ndr) mi ha fatto una bellissima torta al cioccolato con i cinque cerchi olimpici sopra. È stato come la nascita di un figlio”.le parole dial Corriere della Sera e a Repubblica dopo il decreto di archiviazione del Tribunale di Bolzano con cui il gip Walter Pelino ha stabilito che nel 2016 il marciatore altoatesino non ha fatto uso di doping. E ha anche sottolineato i comportamenti die Iaaf, confermando alcuni dei sospetti che vanno verso la tesi del complotto ordito allo scopo “di ...

